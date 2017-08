The Equlizer 2: Ashton Sanders di Moonlight entra ufficialmente nel cast

Come riporta quest'oggi il puntualissimo, il talentuoso e giovane) si è ufficialmente unito anel cast di The Equalizer 2 , sequel dell'action-thriller del 2014 diretto da, che tornerà anche alla regia del secondo capitolo.

Il sito riporta inoltre che Sanders ricoprirà un ruolo importantissimo all'interno della storia, "un personaggio per il quale il Robert McCall di Washington rappresenta una figura quasi paterna". La produzione del film inizierà a Boston il prossimo settembre.



The Equalizer 2 scritto da Richard Wenk vedrà nel cast anche Melissa Leo, Bill Pullman e Pedro Pascal nei panni del villain, per un'uscita prevista nelle sale americane il 14 settembre 2018.