The Equalizer 2: Melissa Leo e Bill Pullman tornano per il sequel

saranno nel cast di The Equalizer 2 . Torneranno dunque per il sequel del primo film. La notizia è stata riportata da

La Village Roadshow e la Columbia Pictures stanno dunque riportando sul set il premio Oscar Leo (The Fighter) e Pullman (Independence Day: Resurgence) nei panni rispettivamente di Susan e Brian Plummer, amici del personaggio interpretato da Denzel Washington, Robert McCall durante il primo film. Si uniranno alla new entry nel cast, Pedro Pascal (Narcos) e allo stesso Washington nel sequel.

Pullman sarà al cinema il prossimo mese con Emma Stone e Steve Carell in Battle of the Sexes, mentre la Leo è parte della serie tv di Showtime, I’m Dying Up Here.

Nel primo film, Denzel Washington era il protagonista; interpretava Robert McCall, un ex soldato che ha finto la propria morte per vivere una vita tranquilla a Boston. Quando decide di uscire dall'ombra, si ritrova a salvare una ragazzina, Teri (Chloë Grace Moretz), e deve poi vedersela con dei terribili gangster russi. La sua missione sarà difendere i deboli da violenze e soprusi. Lui è The Equalizer: Il Vendicatore.

The Equalizer 2 uscirà il 14 settembre 2018 in USA