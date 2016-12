The Emoji Movie: ecco il primo trailer ufficiale

La Sony Pictures ha diffuso in rete il primo teaser trailer ufficiale di, pellicola d'animazione della Sony Pictures Animation, in arrivo il prossimo agosto nelle sale cinematografiche statunitensi. Trovate il trailer dopo il salto.

Titolato originariamente Emojimovie: Express Yourself, The Emoji Movie ha per protagonista Gene, doppiato in originale da T.J. Miller (Deadpool). Il teaser, che trovate qui sotto, ci presenta suo padre, Mel Meh, doppiato da Steven Wright. Il cast vocale include anche Ilana Glazer e James Corden.

Diretto da Tony Leondis, è scritto da Eric Siegel, Leondis e Mike White.

La pellicola è ambientata a Textopolis dove gli Emoji vivono, in attesa di essere scelti dall'utente dello smartphone. Tutti hanno una sola espressione, ad eccezione di Gene il quale decide di imbarcarsi in un'incredibile avventura per diventare 'normale' come tutti gli altri.