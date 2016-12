The Emoji Movie: cinque nuovi character poster

Sony Pictures Animation ha rilasciato cinque nuovi character poster per il suo nuovo film The, che seguirà le avventure degli abitanti della città di Textopolis, dove tutte le Emoji vivono.

Se ve lo siete perso, è da poco stato rilasciato il trailer ufficiale del film, che mostra le emoji in azione. Qui invece potete dare un’occhiata ai cinque protagonisti del film: Devilicious (aka faccina diabolica), Gimmie (ovvero batti il cinque), Meh! (che forse dovrebbe essere lo slogan del film…), Shit Happens (anche conosciuto come pila di… ah non posso dirlo? Vabbe’ avete capito) e Crazy Happy (la classica faccina felice).

Ora, non so cosa ne pensiate voi, ma a chi scrive tutto ciò sembra per lo meno una pessima idea, forse persino un incubo. Non so come diavolo alla Sony abbiano avuto un’idea del genere. Forse può funzionare come meme, o al massimo come sketch da due minuti, ma un intero film con una premessa così non vedo proprio come possa reggersi in piedi.

Il trailer per il film ha nel frattempo collezionato un ammontare di dislike da record, quindi pare che questa versione di serie Z di Inside Out della Pixar non abbia davvero trovato il suo pubblico. Almeno per ora. Chissà, forse un giorno…

The Emoji Movie arriverà nelle sale nell'estate dell'anno prossimo.