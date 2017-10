The Disaster Artist vince la Concha d'Oro al Festival di San Sebastián

La pellicola americana The Disaster Artist , diretta, co-prodotta e interpretata daha vinto laalla 65esima edizione delin Spagna. Ad annunciarlo il presidente della giuria,. Il film, con un cast corale, è tratto dall'omonimo romanzo di Greg Sestero e Tom Bissell.

Il premio speciale della giuria del festival è andato al film spagnolo Handia mentre l'argentina Anahi Berneri ha ottenuto la Conchiglia d'Argento per la miglior regia, con Sofia Gala protagonista e vincitrice del premio come miglior attrice. Il riconoscimento al miglior interprete è andato a Bogdan Dumitrache per Pororoca.

The Disaster Artist racconta l'amicizia tra Greg Sestero e Tommy Wiseau, autore del cult The Room, considerato uno dei peggiori film della storia del cinema.

In uscita a dicembre il film è stato presentato al South by Southwest Film Festival. Il cast, tra membri principali e camei vari, è composto da James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Josh Hutcherson, Zac Efron, Ari Graynor, Jacki Weaver, Hannibal Buress, Andrew Santino, June Diane Raphael, Nathan Fielder, Alison Brie, Sharon Stone, Melanie Griffith, Megan Mullally, Kate Upton, Dylan Minnette, Paul Scheer, Jason Mantzoukas, Zoey Deutch, Sugar Lyn Beard, Christopher Mintz-Plasse, Jason Mitchell, Judd Apatow e Bryan Cranston.