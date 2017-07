The Disaster Artist: poster e trailer ufficiale del nuovo film di James Franco

L'ha rilasciato nel corso delle ultime 24 ore un primo poster ufficiale e un fantastico trailer per The Disaster Artist , nuovo film da regista diche lo vedrà anche protagonista nei panni di

Il filmmaker, attore e stilista di intimo interpretato da Franco divenne famosissimo nella cultura pop cinematografica quando pubblicò nel 2003 il suo The Room, considerato ancora oggi uno dei peggiori film mai realizzati -se non il peggiore. E proprio The Disaster Artist racconta il dietro le quinte della realizzazione di The Room, un melodramma bizzarro divenuto cult come midnight movie.



La storia verrà vissuta attraverso gli occhi di Dave Franco nei panni di Greg Sestero, produttore realmente esistito che partecipò al film e interpretò Mark, lo stesso della celebre scena di "i did naaaht! Oh, hi Mark!" che sovrasta anche il geniale poster della pellicola.



The Disaster Artist vedrà nel cast anche Seth Rogen, Josh Hutcherson, Zac Efron, Alison Brie, Sharon Stone, Melanie Griffith e vari camei di Bryan Cranston, Zach Braff, J.J. Abrams, Kristen Bell e il vero Tommy Wiseau, per un'uscita prevista il 1° dicembre.