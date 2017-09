The Disaster Artist: nuovo trailer ufficiale per il film di e con James Franco

A24 ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di, il film che racconta il dietro le quinte di quello che è stato definito, ovvero

Nei panni del regista e attore Tommy Wiseau c’è James Franco, che qui dirige e produce insieme agli ormai inseparabili Seth Rogen e Evan Goldberg. Nel cast troviamo anche Dave Franco, Josh Hutcherson, Zac Efron, Alison Brie, Melanie Griffith e Sharon Stone.

Il film è basato sul romanzo The Disaster Artist: My Life Inside The Room, The Greatest Bad Movie Ever Made, scritto da Greg Sestero, inteprete di Mark nel film di Wiseau, ed è stato presentato in anteprima nel corso dell’ultimo SXSW Festival ricevendo il plauso della critica.

La data d’uscita americana è fissata al 1° dicembre 2017, mentre i diritti di distribuzione internazionali sono stati acquisiti da Warner Bros. Pictures. Di seguito potete visualizzare il trailer e il nuovo poster della pellicola, diffusi in occasione della proiezione al Toronto International Film Festival.