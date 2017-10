The Dime: Matt Reeves sta lavorando al nuovo progetto polizesco

, regista die del prossimo Batman della DC, sta iniziando a lavorare a, un nuovo progetto che lo vedrà in veste di produttore per la FOX.

Le notizie non sono ancora certe, ma pare che Reeves sarà a lavoro insieme ai creatori di Hell on Wheels, i fratelli Gayton. The Dime si basa sull'omonimo romanzo di Kathleen Kent e segue la storia della poliziotta gay di Brooklyn, Betty Rhyzyck, che si trasferisce a Dallas insieme alla sua fidanzata, per dirigere un gruppo di detective.

I fratelli Gayton sono dei registi talentuosi che hanno lavorato recentemente alle 5 stagioni - in qualità di produttori e autori - di Hell on Wheels per la AMC. Con Matt Reeves, il team a lavoro su The Dime non potrà che portare a termine un ottimo lavoro. Inoltre, Reeves sta già lavorando alla FOX Tv come produttore esecutivo della serie di Ridley Scott a tema vampiresco The Passage.