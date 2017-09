The Devil's Whisper: ecco il trailer del nuovo horror con i demoni!

Nel nuovo trailer disi vede addirittura la liberazione di un demone da terra! Il regista della pellicola èe il film si propone di scioccare il pubblico, ma in modo originale!

Sinossi: il quindicenne Alejandro Duran, che proviene da una famiglia latino-americana molto religiosa, vuole diventare un prete cattolico. Ma quando scopre un misterioso cofanetto che gli hanno lasciato in dono i nonni, libera, senza volere, un'entità demoniaca che vuole entrare in possesso del suo corpo. Alex dovrà fare di tutto per scongiurare questa possibilità e sconfiggere il demone, un'entità che tormenta i bambini dall'alba dei tempi. Questa pellicola si propone di essere non solo un film sulle possessioni demoniache, ma anche una specie di thriller psicologico che ripercorre i traumi infantili.

The Devil's Whisper arriva in DVD il 2 ottobre e in VOD il 14. Nel cast: Luca Oriel, Tessie Santiago, Marcos Ferraez, Rick Ravanello, Luna Maya, Alison Fernandez, Jasper Polish, Coy Stewart, Justin Tinucci and Benjamin A. Hoyt.