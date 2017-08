The Devil's Brigade: Phillip Noyce alla regia del thriller!

dirigerà il nuovo film della Foresight Unlimited, il thriller sulla Seconda Guerra Mondiale intitolato

Moshe Diamant produrrà il film e la Foresight Unlimited si occuperà della distribuzione globale della pellicola. Le riprese inizieranno all'inizio del 2018 in Francia e il cast deve ancora essere definito.

The Devil’s Brigade racconta la storia di come Davie Berman, l'unico membro ebreo del Luciano mob, sia chiamato dall'esercito degli Stati Uniti per aiutare a modificare il corso degli eventi nella guerra contro i tedeschi in Italia. Organizzando un team con alcuni membri di Cosa Nostra, riesce a cacciare i tedeschi dalla regione quasi da solo, e torna in America come eroe decorato.

Noyce, australiano, è conosciuto per aver diretto film quali Salt, con protagonista Angelina Jolie e Liev Schreiber per la Columbia Pictures.

Noyce è attualmente al lavoro su Reside, uno show tv con Emily VanCamp e Matt Czurchry.