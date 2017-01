The Defenders arriva in estate, ecco tutte le foto

Entertainment Weekly ha diramato in rete tutte le foto ufficiali da, miniserie della Marvel che debutterà su Netflix quest'estate - non c'è ancora una data fissata ufficialmente. Trovate tutti gli scatti dopo il salto.

The Defenders dei Marvel Studios riunisce insieme tutti gli eroi principali delle serie Netflix: Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) ed Iron Fist (Finn Jones).

In questo serial, i Difensori dovranno riunirsi per combattere una minaccia comune - che come abbiamo svelato, si chiamerà Alexandra - interpretata dall'attrice Sigourney Weaver.

Marvel e Netflix stanno anche sviluppando una serie dedicata a Punisher, sempre interpretato da Jon Bernthal. La Marvel sta realizzando anche altri serial, oltre ad Agents of S.H.I.E.L.D., come Inumani, Cloak & Dagger e Runaways; insieme alla Fox sta sviluppando una serie sugli X-Men e Legion, quest'ultimo in arrivo a febbraio.