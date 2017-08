The Death of Stalin: online il trailer della nuova commedia di Armando Iannucci

Entertainment One ha appena rilasciato il trailer internazionale di, il nuovo lavoro di, una commedia di satira politica.

Armando Iannucci, vincitore di Emmy e nominato all'Oscar (In the Loop, Veep), ha concepito questo film seguendo i giorni successivi al collasso di Stalin, quando i suoi ministri si azzuffano per prendere il potere; alcuni vorrebbero operare dei cambiamenti positivi nell'Unione Sovietica degli anni '50, altri invece hanno motivazioni più sinistre per salire al comando. Un tratto in comune? Cercano tutti, disperatamente di rimanere vivi!

Nel cast di The Death of Stalin: Steve Buscemi (Fargo), Simon Russell Beale (Into the Woods), Jason Isaacs (Harry Potter), Michael Palin (Monty Python’s Flying Circus), Andrea Riseborough (Birdman), Rupert Friend (Homeland) e Jeffrey Tambor (Arrest Development).

Un film che combina commedia, dramma, pathos e manovre politiche, The Death of Stalin è una produzione della Quad and Main Journey production. Diretto dal regista Armando Iannucci e prodotto da Yann Zenou, Kevin Loader, Nicolas Duval Assakovsky e Laurent Zeitoun, lo script è ad opera dello stesso Iannucci, di David Schneider, Ian Martin, con materiale aggiuntivo fornito da Peter Fellows.

Basato sulla graphic novel della Titan Comics di Fabien Nury, per i disegni di Thierry Robin, The Death of Stalin si ispira alla storia vera dei fatti accaduti dopo la morte di Stalin, più di mezzo secolo fa.

La premiere di The Death of Stalin sarà al Toronto International Film Festival, e sarà seguita dalla programmazione in sala nel Regno Unito a partire dal 20 ottobre.

Non si sa ancora quando uscirà in Italia, ma voi andreste a vederlo? Ditecelo nei commenti!