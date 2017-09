The Death and Life of John F. Donovan: Kit Harington nel teaser poster ufficiale

, e successivamente Lucky Red per l’Italia, hanno diffuso il nuovo teaser poster ufficiale di, la nuova pellicola diretta dal regista canadese.

Nel poster a campeggiare è proprio il John F. Donovan del titolo che avrà il volto di Kit Harington (Il Trono di Spade). Il film, esordio in lingue inglese per il regista dopo il successo di critica dei suoi precedenti lavori in francese (tra tutti Mommy – vincitore del Gran Premio della giuria a Cannes nel 2014 – e È solo la fine del mondo – Grand Prix a Cannes nel 2016).

The Death and Life of John F. Donovan – che in Italia avrà il titolo di La mia vita con John F. Donovan – racconta la storia di una star della tv, John F. Donovan, che in un periodo di crisi della sua vita allaccia una relazione epistolare con il giovane Rupert Turner, un aspirante attore che vive con la madre in Gran Bretagna. In seguito alla diffusione pubblica della notizia la carriera di Donovan subisce un duro colpo. Dieci anni dopo Rupert potrà incontrare il proprio idolo.

Il cast comprende anche Jessica Chastain, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, Ben Schnetzer, Michael Gambon, Bella Thorne, Thandie Newton, Chris Zylka, Jacob Tremblay e Emily Hampshire. Proprio su instagram, Dolan ha postato i ritratti dedicati a Sarandon, Bates e Newton.