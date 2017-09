The Current War: Benedict Cumberbatch è Thomas Edison nel primo trailer

Wired ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, film che vedenei panni del celebre inventore Thomas Edison.

Al suo fianco ci saranno Michael Shannon, Katherine Waterston, Tom Holland, Matthew Macfadyen, Tuppence Middleton e Nicholas Hoult, quest’ultimo nei panni di Nikola Tesla.

Scritto da Michael Mitnick (The Giver), il film sarà diretto da Alfonso Gomez-Rejon con Basil Iwanyk, Timur Bekmanbetov e Harvey Weinstein alla produzione e Cumberbatch e Adam Ackland come produttori esecutivi. La data d’uscita americana è fissata al 24 novembre 2017.

Sinossi: Ambientato alla fine del 1880, The Current War racconterà nel dettaglio la rivalità tra Thomas Edison e George Westinghouse e la loro sfida nel per creare un sistema elettrico commerciale e sostenibile. Edison sosteneva l'uso della corrente continua per la distribuzione dell'energia elettrica, mentre l'uso della corrente alternata era stato sostenuto dalla Westinghouse Electric e da una serie di imprese europee.