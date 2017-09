The Crow Reborn: la Sony distribuirà la pellicola nel mondo

E' da tempo che non sentiamo parlare del nuovo adattamento cinematografico del graphic-novel di. Lo sfortunato progetto è stato rimandato spesso negli ultimi anni, e ha visto svariati registi ed attori abbandonarlo in varie fasi dello sviluppo.

L'ultimo dei registi - e probabilmente l'ultimo - 'accreditati' alla regia del reboot, Corin Hardy, aveva lasciato presagire interessanti ed importanti sviluppi sul film e, a quanto pare, è cosi.

The Tracking Board conferma che la Sony Pictures si è accaparrata i diritti di distribuzione nel mondo di questo reboot cinematografico titolato, da come svela il sito, The Crow Reborn. Per la parte che fu del mai dimenticato Brandon Lee, Eric Draven, si è parlato di Jason Momoa (Aquaman).

Al momento non ci sono date di uscita annunciate.