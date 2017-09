The Commuter: Liam Neeson e Vera Farmiga nel nuovo trailer ufficiale

È laa regalarci quest'oggi un nuovo trailer ufficiale di The Commuter , ultimo thriller diretto da) che vedrà protagonisti

Nell'action-thriller scritto da Byron Willinger e Phil de Blasi, Neeson vestirà i panni di un agente assicurativo, Michael, di ritorno dal suo solito giro quotidiano, che però si trasofrmerà presto in qualcosa di molto diverso dalla solita routine. Contattato da un misterioso sconosciuto, infatti, l'uomo dovrà riuscire a scoprire l'identità di un passeggere nascosto sul treno prima dell'ultima fermata.



The Commuter vedrà nel cast anche Sam Neill, Jonathan Banks e Patrick Wilson, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 12 gennaio 2018.