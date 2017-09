The Commuter: Liam Neeson nel trailer del nuovo film di Jaume Collet-Serra

Dopo aver collaborato ine il registastanno per unire nuovamente le forze per un quarto film,, di cui vediamo oggi il primo trailer.

Scritto da Byron Willinger e Philip de Blasi, questo action thiller vedrà Neeson nei panni di Michael Woolrich, un agente assicurativo il quale durante un viaggio di lavoro in treno si ritrova catapultato in una serie di eventi totalmente estranei alla routine quotidiana che vive ormai da anni. Michael sarà costretto a scoprire l’identità di un preciso passeggero sul treno prima dell’ultima fermata. Mentre cerca di risolvere questo difficile rompicapo, scoprirà di essere rimasto coinvolto in una cospirazione criminale.

Nel cast troviamo anche le due star della saga di The Conjuring, ovvero Vera Farmiga e Patrick Wilson. Prodotta da StudioCanal e Lionsgate, la pellicola sarà distribuita nelle sale statunitensi il 12 gennaio 2018. Neeson è apparso di recente anche in un altro trailer, quello di Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House.