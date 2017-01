The Comedian: diffusa online una clip della pellicola con Robert De Niro

La, tramite il sito, ha diffuso online una clip estratta da, il nuovo film drammatico dicon protagonista. Potete vedere il filmato in calce alla notizia, subito dopo il salto!

L’icona del panorama comico Jackie Burke (Robert De Niro) ha visto giorni migliori, ormai invecchiato e sulla via del tramonto. Nonostante il suo genio comico e gli sforzi per reinventarsi, il pubblico lo vuole vedere solo nei panni dell'ex personaggio televisivo che interpretò ai suoi esordi. Già messo a dura prova da suo fratello minore (Danny DeVito) e sua moglie (Patti LuPone), Jackie è costretto a scontare una pena al servizio della comunità per aver insultato un membro del pubblico. Durante una di queste sessioni, incontra Harmony (Leslie Mann), la figlia di uno squallido magnate immobiliare della Florida (Harvey Keitel), e i due, conoscendosi, finiranno per trovare ispirazione l’uno nell'altro, con conseguenze sorprendenti per le loro vite. Attraverso l'alchimia nata dalla loro improbabile amicizia, Harmony e Jackie supereranno i loro traumi emotivi e riusciranno a riemergerne come persone migliori.

The Comedian è diretto da Taylor Hackford (Ufficiale e Gentiluomo, Ray) a partire da un soggetto di Art Linson e da una sceneggiatura completa co-scritta da Art Linson, Jeffrey Ross, Richard LaGravenese, e Lewis Friedman. Il cast di The Comedian è composto dai protagonisti Robert De Niro e Leslie Mann, rispettivamente nei panni del comico Jackie Burke e Harmony Schiltz, con la partecipazione di Danny DeVito nel ruolo del fratello di Jackie, Patti LuPone nei panni della moglie di Jackie, Flo Berkowitz, Harvey Keitel nel ruolo di Mac Schiltz, padre di Harmony, e con Edie Falco, Veronica Ferres, Charles Grodin, Cloris Leachman, Lois Smith, e Harvey Keitel.

The Comedian sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 3 febbraio 2017.