The Claim: approvato il film scritto da Damien Chazelle, regista di 'La La Land'

Prima che lo scrittore / registavincesse i premi Oscar pernel 2014 e per, uno dei suoi script era sulla Black list (l'elenco dei migliori film non realizzati). Questo script porta il nome die ora lae laprodurranno la pellicola.

The Claim è la storia di un padre single con un passato criminale. Presto dovrà riuscire a scoprire che cosa è accaduto a sua figlia che è stata rapita propio quando una strana e misteriosa coppia si è fatta avanti affermando che, in realtà, la giovane figlia è loro. Il film è impostato per essere rilasciato a volte nel 2018.

Oltre a ciò, non ci sono ancora conferme ufficiali del fatto che sarà proprio Damien Chazelle ad occuparsi della regia della pellicola, né si hanno ancora notizie sui nomi degli attori in lizza per entrare a far parte del cast. In ogni caso, dopo il successo di Whiplash e di La La Land, sembra molto probabile che sarà Chazelle a prendere in mano la direzione del film.