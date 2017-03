The Circle: Tom Hanks ed Emma Watson nel poster ufficiale del film

È grazie ache possiamo mostrarvi oggi il nuovo poster ufficiale di, film diretto dache vede protagonisti

Basato sull'omonimo romanzo distopico di Dave Eggers, la storia del libro come quella del film segue una giovane donna che viene assunta dal Cerchio, una mega-multinazionale di internet il cui scopo primario è l'unificazione di ogni aspetto della social life -email, internet banking ecc-, in modo da ottenere una società il più trasparente possibile. Il problema fisiologico sarà una totale mancanza di privacy, e il tutto assumerà i connotati di un thriller psicologico moderno e affascinante.



The Circle vede nel cast anche John Boyega e Karen Gillan, per un'uscita prevista nelle sale il 28 aprile. Ecco il poster ufficiale americano: