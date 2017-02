The Circle: ecco il secondo trailer del film con Emma Watson e Tom Hanks

Da pochi istanti è stato diffuso in rete il secondo trailer che ci presenta il nuovo film di prossima uscita che porta il titolo die che riunirà sui grandi schermi. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato in calce alla notizia.

La pellicola, che ha visto sulla sedia da regista James Ponsoldt, narra un racconto di fantascienza, trasposizione cinematografica del romanzo omonimo del 2013 dell'autore Dave Eggers.

Le vicende narrate nel libro seguono la vita di una giovane ragazza nel momento in cui inizia a lavorare per una grande multinazionale che ha come mission quella di convogliare in un unico sistema tutti i servizi informatici che le persone utilizzano ogni giorno. Ben presto però, la protagonista capisce i pericoli a cui si arriverà con questa nuova era di progresso informatico.

Tra gli altri attori che fanno parte del cast del film abbiamo anche Karen Gillan, John Boyega, Ellar Coltrane, Bill Paxton, Patton Oswalt, Ellen Wong e Nate Corddry.

The Circle farà il suo debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche statunitensi il 28 aprile 2017.