The Circle: arriva il secondo trailer in italiano del film con Emma Watson

Grazie adpossiamo finalmente vedere il secondo trailer didoppiato in italiano. La pellicola è un thriller che narra di un vicinissimo futuro in cui la digitalizzazione ha ormai assorbito ogni aspetto della vita quotidiana e virtualmente non esistono più segreti per nessuno, come scoprirà la protagonista

The Circle segue la storia di Mae Holland (Emma Watson), una giovane donna che viene assunta per lavorare per The Circle, la società di social media più potente del mondo, gestita da una figura carismatica (Tom Hanks) che incoraggia i suoi dipendenti a vivere la vita con la massima trasparenza. The Circle, tramite il suo sistema operativo universale, offre ai suoi clienti un servizio che riunisce a sé tutto il necessario per la vita moderna: dai messaggi di posta elettronica ai social media, dalle banche all'acquisto di beni, per tutto questo serve soltanto un profilo online sulla piattaforma. Mae è inizialmente entusiasta dell’atmosfera moderna e collaborativa della società, ma col tempo inizierà a dubitare della società, quando il suo profilo diventa sempre più di dominio pubblico. Così, dalla sua ambizione ed idealismo iniziali, Mae scoprirà che nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

La pellicola è diretta e sceneggiata da James Ponsoldt, che si è basato sull’omonimo romanzo di Dave Eggers del 2013. Nel cast di The Circle troviamo la protagonista Emma Watson nei panni di Mae Holland, Tom Hanks nel ruolo del geniale Bailey, capo della società The Circle, John Boyega nella parte di Kalden, Karen Gillan nel ruolo di Annie Allerton, Ellar Coltrane nei panni di Mercer, Patton Oswalt nella parte di Tom Stenton, Ellen Wong nei panni di Renata, Nate Corddry nel ruolo di Dan e Bill Paxton, che interpreta il padre di Mae.

The Circle sarà distribuito da Good Films e Adler Entertainment nella sale cinematografiche italiane a partire dal 27 aprile 2017.