The Children: la protagonista femminile sarà Linda Cardellini

Linda Cardellini sarà la protagonista femminile dell'horror, prodotto dae diretto da. Il film, targato New Line Cinema, è sceneggiato da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis e prodotto da Atomic Monster, la casa di produzione di Wan. Al momento non è stata comunicata la data d'inizio delle riprese.

Al centro della trama di The Children ci sarà un'assistente sociale che viene chiamata ad indagare sulla scomparsa di due bambini le cui famiglie potrebbero correre un grande pericolo.

Famosa per il suo ruolo negli anni '90 in E.R. - Medici in prima linea, Linda Cardellini ha lavorato in molte serie tv come Freaks and Geeks, Mad Men e Bloodline. Al cinema ha recitato anche in I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, Cocco di nonna e The Founder di John Lee Hancock. Ha interpretato il ruolo della moglie di Clint Barton/Occhio di Falco in Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon.