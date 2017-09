The Child in Time: primo trailer per il film con Benedict Cumberbatch

Presentato in questi giorni al Toronto International Film Festival, BBC ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale di, film per la televisione britannica con protagonista

Tratto dall’omonimo romanzo di Ian McEwan, la pellicola vede la star di Sherlock e Doctor Strange nei panni di un autore di libri per bambini la cui figlia scompare nel nulla da un supermercato, sconvolgendo così la sua esistenza. Nel cast troviamo anche Kelly Macdonald, nei panni della moglie del protagonista, Stephen Campbell Moore e Saskia Reeves.

The Child in Time vede alla regia Julian Farino (Ballers, Scusa, mi piace tuo padre) ed è prodotto dalla SunnyMarch dello stesso Cumberbatch. Il trailer – che finora omette alcuni degli elementi più suggestivi del romanzo come i futuri distopici e i viaggi nel tempo – non riporta la data d’uscita del film che dovrebbe comunque arrivare presto nel Regno Unito.