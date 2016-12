The Bronx Bull: il trailer del sequel non autorizzato di Toro Scatenato

Da quando è uscito nel 1980,disi è subito piazzato nella lista dei grandi classici della settima arte. Ed ecco che, inevitabilmente, ora arriva il sequel,, che oggi si mostra in questo nuovo trailer.

The Bronx Bull narrerà la storia del leggendario pugile italoamericano Jake LaMotta sia precedente che successiva al periodo coperto da Toro scatenato. Il film è l’adattamento dell’autobiografia del pugile, pubblicata col titolo Raging Bull II: Continuing the Story of Jake LaMotta. LaMotta in persona ha collaborato nel ruolo di consulente artistico a questo sequel, che però non ha mai avuto l’approvazione né di Scorsese, né di De Niro, che con la sua magnifica interpretazione aveva vinto il suo secondo Oscar.

Come se non bastasse, la MGM, che detiene i diritti cinematografici sulla vita di LaMotta, ha fatto causa alla pellicola, costringendo i produttori ad abbandonare il titolo originale (Toro Scatenato 2) e a negare ogni associazione col film di Scorsese.

Dopo tutti questi problemi legali, la pellicola è stata presentata al Newport Beach Film Festival, dove non ha ottenuto recensioni particolarmente positive. C’è da dire che, da quel che si vede nel trailer, il film non può minimamente competere con l’originale del 1980, soprattutto nel comparto visivo: i sette milioni di budget non sono evidentemente bastati per dare un look interessante alla storia.

Il cast è un vastissimo insieme di attori famosi negli anni ottanta e novanta, tra cui Tom Sizemore (Una vita al massimo, Salvate il soldato Ryan) e Ray Wise (Twin Peaks, Robocop), diretti da Martin Guigui, il cui résumé cinematografico lascia a dir poco a desiderare.

The Bronx Bull arriverà negli USA il 6 gennaio, mentre qui da noi non ha ancora una data d’uscita.