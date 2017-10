The Bride of Frankenstein: Gal Gadot è la 'seconda scelta' di Bill Condon?

Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, The Bride of Frankenstein è stato posticipato al botteghino e, anzi, ad ora non ha più una data di uscita. Secondo il comunicato stampa, la Universal Pictures vorrebbe dare il giusto tempo adi riscrivere la sceneggiatura.

Angelina Jolie, se tutto andrà per il verso giusto, sarà la star del film di Bill Condon. Però, come specificato dai report, se le cose andranno per le lunghe, l'attrice potrebbe comunque scegliere di abbandonare il progetto. E in caso accadesse?

Se la Jolie deciderà di dare forfait all'ultimo, secondo The Wrap Condon avrebbe già una 'seconda scelta' in mente. A quanto pare, il regista vorrebbe Gal Gadot (alias la Wonder Woman cinematografica) nei panni della Sposa di Frankenstein qualora Angelina Jolie decidesse di non partecipare più al progetto.