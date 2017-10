The Bourne Identity, Doug Liman: "Jason Bourne stava per morire nel primo film!"

Intervistato dain occasione della promozione del suo ultimo, il talentuoso) ha avuto modo di tornare a parlare del film che lo ha reso famoso,con

Soffermandosi così sui dettagli del primo film della saga continutata poi da Paul Greengrasss sull'agente smemorato, il regista ha rivelato che inizialmente stava prendendo in considerazione l'idea di uccidere il personaggio di Jason Bourne. Queste le sue parole: "Sì, sedendoci a parlandone, con Matt Damon avevamo deciso di far morire Jason, ovviamente non pensando a dei sequel. Pensavamo che sarebbe stato un qualcosa che la gente non si sarebbe aspettato, ma poi abbiamo scelto di non farlo, ed è stato meglio così".



E infatti le disavventure dell'agente della CIA sono continuate al cinema con The Bourne Supremacy, seguito dall'ottimo The Bourne Ultimatum e da Jason Bourne e dallo spin-off con Jeremy Renner, The Bourne Legacy. Una serie cinematografica al momento ancora molto amata e seguita.