The Bookseller: Julia Roberts si muove tra sogno e realtà nel nuovo film

è il nuovo progetto cinematografico in cui apparirà. La pellicola è tratta dal bestseller della scrittrice

Secondo The Hollywood Reporter la Crystal City Entertainment si è accaparrata i diritti dell'opera letteraria che porta alcuni elementi fantastici in una storia ambientata nel 1960.

Pubblicato dalla Harper Collins nel 2015, la sinossi ufficiale di The Bookseller racconta che:

"Nulla è come sembra...

Denver 1962: Kitty Miller è venuta a patti con la sua poco convenzionale (per l'epoca), vita da single. Ama la libreria dove lavora insieme alla sua migliore amica, Frieda, e le piace il controllo completo che ha sulla sua quotidianità. Va e viene come e dove le pare, senza dover rendere conto a nessuno. Una volta aveva un uomo, un dottore di nome Kevin, ma non ha funzionato, non come Kitty sperava.

E così inizia il sogno.

Denver 1963: Katharyn Andersson è una donna sposata con Lars, l'amore della sua vita. Hanno dei bellissimi bambini, una casa elegante, buoni amici. Tutto quello che Kitty Miller una volta credeva di desiderare - ma questa realtà esiste quando dorme, solo nei suoi sogni.

Convinta che questi sogni siano solamente dovuti alla sua immaginazione troppo prolifica, Kitty si crogiola nei suoi momenti notturni in questa realtà alternativa. Ma ad ogni "visita", la vita di Katharyn diventa sempre più irresistibile per lei. Può davvero scegliere la vita che vuole? E se è così, quale sarebbe il prezzo da pagare diventando Katharyn invece di restare Kitty? La linea di confine tra i due mondi inizia a diventare sfocata e Kitty deve capire cosa è reale e cosa non lo è. E noi, noi abbiamo idea di quali e dove si trovino i confini nelle nostre vite?"

Il premio Oscar Julia Roberts sarà anche produttrice del film con Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill della Red Om Films e Ari Pinchot e Jonathan Rubenstein della Crystal City.