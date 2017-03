The Book of Henry: secondo poster ufficiale del nuovo film di Colin Trevorrow

È stato rilasciato online un secondo, bellissimo poster ufficiale di, nuovo film diretto dache vede protagonistie il piccolo).

Scritto da Gregg Hurwitz, il film racconterà la storia di Susan (Watts), una madre single che deve crescere da sola in una piccola cittadina i suoi due figli, Henry (Jaeden Lieberher), di 12 anni, e suo fratello minore, Peter (Tremblay). Henry si innamorerà della vicina di casa, Christina (Maddie Ziegler), e per salvarla dalle mani del padre (Dean Norris) creerà un piano ad hoc che metterà in pratica con la sua famiglia.



The Book of Henry uscirà nelle sale americane il prossimo 16 luglio 2017.