The Book of Henry: rilasciato il trailer e il poster del film con Naomi Watts

Laha rilasciato il trailer del film di prossima uscita, che vede tra i protagonisti anche la candidata all'Oscar. Tramite il profilo Twitter della star del filmpossiamo anche dare uno sguardo al nuovo poster della pellicola. Trovate tutto il materiale subito dopo il salto.

The Book of Henry è stato diretto da Colin Trevorrow (Jurassic World, Safety Not Guaranteed) e interpretato dalla candidata all'Oscar Naomi Watts (The Impossible), Jaeden Lieberher (St. Vincent), Jacob Tremblay (Room), Sarah Silverman (Wreck-It Ralph), Maddie Ziegler (Dance Moms) e Dean Norris. La pellicola è stata prodotta dalla Double Nickel Entertainment e dalla Sidney Kimmel Entertainment.

La sinossi ufficiale della pellicola recita: “A volte le cose non sono sempre quello che sembrano, soprattutto nella piccola città di periferia dove vive la famiglia Carpenter. La madre single Susan Carpenter (Naomi Watts) lavora come cameriera in un ristorante, a fianco dell’esuberante amica di famiglia Sheila (Sarah Silverman). Il figlio più giovane Peter (Jacob Tremblay) è un giocoso ragazzino di 8 anni. A prendersi cura di tutti e tutto a modo suo è il figlio maggiore di Susan, Henry (Jaeden Lieberher), di 11 anni. Protettore del suo adorato fratellino minore e instancabile sostenitore di sua madre (che invece spesso dubita delle sue capacità), Henry ha però una missione personale da portare a termine. Susan scopre infatti che la famiglia della porta accanto, tra i cui componenti c’è Christina (Maddie Ziegler), una compagna di classe di Henry, nasconde un pericoloso segreto, e che Henry ha messo a punto un sorprendente piano per aiutarla. Mentre il suo piano di salvataggio per Christina prende forma, Susan si ritrova al centro di esso, e dovrà schierarsi facendo l’unica cosa giusta.”

The Book of Henry sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 16 giugno 2017.