The Book of Henry: primo trailer ufficiale del nuovo film di Colin Trevorrow

La Focus Feature ha rilasciato quest'oggi online il primo trailer ufficiale di, nuovo film di) con protagonisti

Susan è una giovane madre single che cresce da sola i suoi due figli, Henry e Peter. Il primo è un piccolo genio precoce, ma quando si innamorerà della vicina di casa, Christina, deciderà di salvarla dalle grinfie del padre violento mettendo in atto un elaborato piano, e quando Susan leggerà il suo diario anche lei aiuterà il figlio in questa impresa.



The Book of Henry vede nel cast anche Dean Norris, Sarah Silverman e Maddie Ziegler, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 16 giugno.