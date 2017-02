The Blackcoat's Daughter: ecco il trailer del film con Emma Roberts

L’autore e regista, figlio dell’attore, sta diventando un nome importante nel circuito del cinema dell’orrore. Oggi è stato distribuito il trailer ufficiale del suo nuovo film,. Buona visione!

Il film con protagonista Emma Roberts ha debuttato in alcuni festival due anni fa, ma ha ottenuto una distribuzione vera e propria solo quest’anno. Si tratta di un progetto atmosferico e terrificante: la storia è quella di due giovani ragazze e di una scuola abbandonata, di un pericoloso viaggio e di visioni spaventose.

Il nuovo trailer è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Non è ancora disponibile la data di distribuzione nelle sale italiane, quindi restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Blackcoat’s Daughter!