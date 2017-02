The Black Hand: Leonardo DiCaprio al lavoro su un nuovo progetto

si è messo nuovamente al lavoro su un racconto storico già in fase di sviluppo, ovvero, sulla base del libro scritto dall'autoreincentrato sulla crescita del crimine organizzato in America e sulla battaglia personale di un uomo per contrastarlo.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che DiCaprio ricoprirà il ruolo del protagonista, ovvero il tenente del Dipartimento di Polizia di New York Joe Petrosino. Inoltre, l'attore si occuperà della produzione della pellicola attraverso la sua società Appian Way. La Paramount Pictures, che distribuirà il film, è attualmente alla ricerca di uno scrittore che si occupi dell'adattamento della sceneggiatura.

Il libro a cui il film si ispirerà, The Black Hand, verrà pubblicato nel mese di aprile di quest'anno e sarà ambientato nell'estate del 1903 a New York, dove un'ondata di criminalità insidiosa invade New York City e getta l'intero paese nella paura. I figli di immigrati italiani sono stati rapiti e decine di vittime innocenti sono state sacrificate. Bombe hanno sradicato edifici popolari. I giudici, i senatori e i Rockefeller sono stati minacciati di morte. Gli autori di questa ondata di terrore sembrano onnipresenti e invisibili. Il loro unico biglietto da visita: il simbolo di una mano nera. Contro questa minaccia si ergerà Joe Petrosino, la cui ricerca per sradicare la fonte del potere della Mano Nera lo porterà fino in Sicilia, ma ad un costo terribile.