The Billion Brick Race: Jorge Gutierrez lavorerà allo spinoff LEGO!

Il registasvilupperà il progetto The Billion Brick Race , spinoff di. Il titolo per adesso è quello di produzione.

I dettagli naturalmente adesso sono pochi; quello che sappiamo è che Gutierrez è conosciuto per il lavoro svolto in Book of Life. inizialmente lo sviluppo del film era affidato a Drew Pearce e Jason Segel, da un'idea di Pearce.

Il prossimo film del franchise di The LEGO Movie in uscita è The LEGO Ninjago, che arriva al cinema il 22 settembre e il sequel di The LEGO Movie è atteso per l'8 febbraio 2019.

