The Belko Experiment: primo poster del film scritto da James Gunn

La Orion Pictures ha rilasciato oggi questo primo poster per, il film scritto e prodotto da) e diretto da).

Il film racconta di un esperimento sociale per il quale un gruppo di ottanta americani viene rinchiuso nel grattacielo pieno di uffici dove solitamente lavorano; una voce sconosciuta ordina loro, attraverso l’intercom, che sono obbligati a partecipare ad un gioco mortale perverso dove dovranno uccidere o essere uccisi. Praticamente gli Hunger Games versione ufficio.

James Gunn, che tra qualche mese uscirà al cinema con Guardiani della Galassia vol. 2 ha dichiarato: “Non riesco a esprimere a parole quanto sia appassionato da questo progetto. È una sceneggiatura che ho scritto qualche anno fa e che ho sempre amato moltissimo. Che ci crediate o no, l’idea per il film mi è arrivata in sogno e quando mi sono svegliato ho passato le successive due settimane a scrivere ininterrottamente”.

Gunn, prima di essere arruolato dalla Marvel, si era distinto come una voce particolare, un po’ pazza, un po’ sanguinaria, col suo esilarante Super – Attento crimine! Vediamo ora cosa ha in serbo per noi con The Belko Experiment.