The Belko Experiment: la preview della soundtrack del film scritto da James Gunn

Uscirà nelle sale americane domani,, ma a un giorno dalla release la Orion Pictures ha rilasciato via Youtube un video preview dove è possibile ascoltare la soundtrack che farà da corollario al film scritto e prodotto dal buon

La storia del film segue le linee guida già tracciate in precedenza da Battle Royale o -perché no- da Hunger Games, e vede al centro della scena 80 dipendenti di un'azienda che verranno costretti a un esperimento sociale mortale, venendo intrappolati all'interno della sede della Belko (nome dell'azienda) di Bogota con l'unico obiettivo di uccidere tutti prima di essere uccisi.



Nel cast di The Belko Experiment figurano Michael Rooker, John Gallagher Jr, Melonie Diaz, John C. McGinley, Tony Goldwin e Sean Gunn, e la colonna sonora è firmata da Tyler Bates, già autore della Awsome Mix Vol. 1 insieme a Gunn per Guardiani della Galassia.



Di seguito la track list e il video:



1. I Will Survive (0:00)

2. Security (0:30)

3. The Building is Sealed (1:00)

4. Strange Situation (1:30)

5. These Walls (2:00)

6. Head Tag (2:30)

7. 30 Must Die (3:00)

8. California Dreamin' (3:30)

9. The Bigger Pictures (4:00)

10. California Bleeding (4:30)