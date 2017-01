The Belko Experiment: online il terzo trailer ufficiale

Un po' a sorpresa - e non tanto distante dal secondo - ecco arrivare in rete un terzo trailer ufficiale da, diffuso sul web da Orion Pictures e BH Tilt. Potete visionarlo comodamente in calce a questa notizia.

The Belko Experiment è diretto da Greg McLean e prodotto nonché scritto da James Gunn (Guardiani della Galassia). The Belko Experiment vede 80 impiegati di una società venire rinchiusi dentro il loro posto di lavoro e costretti da una voce ad un gioco al massacro, che li porterà ad uccidersi a vicenda per uscirne vivi...

Il cast include John Gallagher Jr. (Short Term 12), Melonie Diaz (Fruitvale Station), John C. McGinley (Office Space), Tony Goldwyn (Scandal), David Dastmalchian (Il Cavaliere Oscuro), Gail Bean (Unexpected), Michael Rooker (Guardiani della Galassia), Valentine Miele (Super), Sean Gunn (Guardiani della galassia), Mikaela Hoover (Super), Josh Brener (Silicon Valley), Rusty Schwimmer (Louie), Joe Fria (Speedwagon), James Earl (The Lazarus Effect), Brent Sexton (The Killing), Stephen Blackehart (Tromeo and Juliet), David Del Rio (Pitch Perfect) e Ben Davis (Red Dead Redemption).