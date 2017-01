The Belko Experiment: nuovo trailer per l'horror prodotto da James Gunn

A circa un mese e mezzo dall’uscita del primo trailer di, la Orion Pictures ce ne propone un secondo, stavolta adatto anche ai minori.

Il film è scritto e prodotto da James Gunn, regista di Guardiani della Galassia e diretto da Greg McLean, che nel suo curriculum sfoggia la regia di Wolf Creek. La trama è semplice ed efficacemente presentata in questo secondo trailer: gli impiegati della società Belko vengono confinati nel luogo dove lavorano e viene loro ordinato di uccidersi a vicenda.

Critica in stile black comedy- horror alla situazione del lavoro dipendente in questa società capitalista, The Belko Experiment prende a piene mani da altri film del genere: dal The Running Man – L’implacabile degli anni ottanta, alla più moderna serie degli Hunger Games, passando ovviamente per il giapponese Battle Royale (2000). Il film arriverà nei cinema statunitensi a marzo, mentre ancora non ci sono notizie di una distribuzione qui in Italia.