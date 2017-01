The Belko Experiment: la musica dei California Dreamin' per una scena gore

Diretto da(Wolf Creek) e sceneggiato da(Dawn of the Dead, Guardiani della Galassia),è una sadica satira del mondo odierno condita da scene splatter. Ora è stato diffuso un assaggio dell’umorismo del film, sotto forma delle musiche utilizzate per enfatizzare i passaggi più truculenti.

La colonna sonora originale del film verrà rilasciata questo venerdì 27 gennaio grazie all'etichetta Lakeshore Records, ed è ricca di sapori latini, visto che il sanguinolento e frenetico film è ambientato a Bogotà, in Colombia.

Un piccolo estratto dall'album consiste nella versione in lingua spagnola del classico Mamas and Papas, una hit anni '60 dei "California Dreamin'" eseguita in questo caso dalla cantante Gabriela Terán. La traccia nel film è ironicamente collocata durante una scena della pellicola in cui la violenza e la carneficina la fanno da padroni, creando un senso di umoristico disagio nello spettatore, preso alla sprovvista dall’accostamento. Il resto dell'album contiene invece una gelida ed originale colonna sonora dai toni elettronici del compositore Tyler Bates.

The Belko Experiment si ispira ad una fusione delle trame de Il signore delle mosche, The Office e Battle Royale, formando il contorto racconto di un sadico esperimento sociale in cui 80 americani vengono bloccati nel grattacielo della loro sede aziendale a Bogotà, in Colombia. Viene poi ordinato loro, da una voce sconosciuta proveniente dall’interfono dell’edificio, di partecipare ad un gioco mortale, in cui uccidere o essere uccisi. Ne conseguirà una carneficina (che metterà a dura prova i palati più forti) nella speranza di uscire vivi da questa lotta per la sopravvivenza.

Nel cast del film troviamo John Gallagher Jr. nei panni di Mike Milch,Tony Goldwyn nel ruolo di Barry Norris, John C. McGinley nei panni di Wendell Dukes, Melonie Diaz nel ruolo di Dany Wilkins, Adria Arjona nei panni di Leandra Flores, Owain Yeoman nel ruolo di Terry Winters, Michael Rooker nel ruolo di Bud Melks, Sean Gunn in quelli di Marty Espenscheid, Brent Sexton, Josh Brener e David Dastmalchian.

The Belko Experiment esordirà sugli schermi cinematografici di tutto il mondo il 17 marzo 2017.