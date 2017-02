The Belko Experiment: ecco il nuovo video del film scritto da James Gunn

ha pubblicato la prima clip tratta da, il nuovo film scritto dal regista di “Guardiani della Galassia”,e diretto da, noto principalmente per Wolf Creek. Il video è disponibile in fondo alla notizia, buona visione!

Ispirato da opere come “Il Signore delle Mosche”, “Battle Royale” e “The Hunger Games”, The Belko Experiment racconta di un esperimento sociale perverso: un gruppo di 80 cittadini americani sono bloccati nel loro ufficio a Bogota, in Colombia. Una voce sconosciuta ordina ai prigionieri di partecipare ad un gioco mortale, dove si uccide o si è uccisi.

Il cast di The Belko Experiment comprende John Gallagher Jr., Melonie Diaz, John C. McGinley, Tony Goldwyn, David Dastmalchian, Gail Bean, Michael Rooker, Valentine Miele, Sean Gunn, Mikaela Hoover, Josh Brener, Rusty Schwimmer, Joe Fria, James Earl, Brent Sexton, Stephen Blackehart, David Del Rio e Ben Davis. La colonna sonora, come abbiamo visto, vedrà la collaborazione dei California Dreamin’.

Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia.