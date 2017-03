The Belko Experiment: diffuso il red band trailer

Sean Gunn è il protagonista del red band trailer di, pellicola horror prodotta dal fratello,, diretto da. Il film è prodotto da Jason Blum e dalla MGM, che l'ha presentato al Toronto International Film Festival, nella sezione Midnight Madness. L'uscita nei cinema americani è prevista per il 17 marzo.

Dopo avervi mostrato il corto di Lee Hardcastle in claymotion dedicato al film, ecco arrivare un nuovo trailer del film che racconta la storia di un gruppo di americani che lavora per la Belko Corporation, organizzazione no-profit con sede a Bogotà, in Colombia.

Una normale mattinata di lavoro si trasforma in un incubo quando scoprono di essere diventati le pedine di un malato esperimento che li costringerà a uccidersi a vicenda per poter sopravvivere.

Diretto da Greg McLean, The Belko Experiment comprende nel cast John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Arjona, John C. McGinley, Melonie Diaz, Owain Yeoman, Sean Gunn, Brent Sexton, Josh Brener, David Dastmalchian, Michael Rooker, David Del Rio, Rusty Schwimmer, Gail Bean, James Earl e Abraham Benrubi.