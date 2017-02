The Beguiled - L'inganno: il trailer italiano del film di Sofia Coppola

Universal Pictures International Italy ha diffuso online il primo trailer de, in uscita in Italia con il titolo, nuovo lavoro di, previsto nelle sale dal 14 settembre. Il film è il remake di La notte brava del soldato Jonathan. Per la Coppola è il ritorno dietro la macchina da presa dopo The Bling Ring.

Da mesi Sofia Coppola ha iniziato la produzione del remake e ora grazie al trailer italiano possiamo vedere le prime immagini di quello che potremo scoprire interamente solo da settembre. L'adattamento della regista del romanzo di Thomas Cullinan è ambientato in una scuola femminile della Virginia del 1864.

Nel bel mezzo della Guerra Civile il collegio delle giovani donne Miss Martha Farsworth viene protetto dagli eventi bellici fino al giorno in cui un soldato ferito dell'Unione viene trovato nelle vicinanze e portato al riparo.

Il cast di The Beguiled - L'inganno, prodotto dalla Focus Features, è composto da Elle Fanning, Nicole Kidman, Colin Farrell, Angourie Rice e Kirsten Dunst.