The Beguiled: l'Inganno, Nicole Kidman e Kirsten Dunst nel nuovo poster

La Focus Features ha rilasciato uno stiloso nuovo poster del nuovo film per la regia di. Si vedono Kristen Dunst, Nicole Kidman ed Elle Fanning.

La storia si svolge in una scuola femminile in Virginia, nel 1864. Quando inizia la guerra civile. Il Seminario per giovani signorine della Sig.na Martha Farnsworth era stato un angolo protetto di mondo fino a quel momento, quando un soldato dell'unione ferito entra nella scuola e ne sconvolgerà le dinamiche.

Il cast di The Beguiled: l'Inganno, include: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning. Questa è la quarta collaborazione tra la Coppola e la Dunst, e la seconda tra la regista e la Fanning. La sceneggiatura è un adattamento della stessa Coppola al romanzo di Thomas Cullinan, dallo stesso titolo.

Il film uscirà in America il 23 giugno, per poi essere distribuito a livello globale successivamente, durante l'estate 2017.