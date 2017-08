The Beast Is an Animal: Amazon Studios e Ridley Scott al lavoro sull'adattamento

a riportare la notizia chesarebbe attualmente in collaborazione con ladiper produrre un adattamento cinematografico di, romanzo sci-fi di

Il sito riporta anche che lo studio sarebbe in trattative finali con Bert & Bertie (Dance Camp) per dirigere il film. Il duo lavorerà con Amazon anche allo sviluppo di Troupe Zero. La storia del romanzo racconta di Alys, che all'età di sette anni vide per la prima volta i mangiatori di anime, in realtà due sorelle gemelle abbandonate tempo addietro dal padre e tramutatesi in qualcosa di inumano. Cresciuta poi in un villaggio la cui vita è regolata dalla paura di queste Mangiatrici di anime e dalla Bestia che si pensa le guidi, ormai adolescente Alys inizierà così un viaggio per guarire sé stessa e il mondo che la circonda.



The Beast Is an Animal è nelle prime fasi embrionali della pre-produzione, quindi bisognerà attendere diversi mesi prima di ricevere ulteriori aggiornamenti.