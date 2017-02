The Beach Bum: Matthew McConaughey è nel cast!

Da poche ore è stata confermata la notizia secondo cuiè ufficialmente salito a bordo di un nuovo progetto per recitare all'interno del cast del film che porterà il titolo di, che proviene da, celebre grazie a

Non sono ancora molte le informazioni divulgate a proposito di questa nuova pellicola cinematografica. Gli unici elementi che abbiamo a disposizione sono una piccola descrizione della nuova commedia che definisce il film come una storia che segue le disavventure esilaranti del personaggio di Moondog, impersonato da McConaughey, canaglia ribelle ma adorabile che vive la sua esistenza a tutta birra. Inoltre, John Lesher di LeGrisbi Productions ha dichiarato: "In The Beach Bum, Harmony ha realizzato il film perfetto per la nostra epoca scura e seria: una rinfrescante originale, irriverente ed esilarante commedia che solo lui poteva creare.".

La produzione della pellicola dovrebbe prendere avvio nel corso del mese di luglio.