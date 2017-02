The Batman è stato riscritto da Chris Terrio

La notizia dell'abbandono dicome regista diha lasciato l'amaro in bocca a tante persone ed ha sconvolto (e spaventato) i tanti fan dell'Uomo Pipistrello e dell'Universo Cinematografico DC Comics.

Certo, le parole di Affleck nel comunicato stampa hanno rassicurato molto i fan, ma sappiamo che una notizia del genere avrebbe generato ulteriori rumor e fughe di notizie interne.

Anche se Ben Affleck ha firmato la sceneggiatura di The Batman insieme a Geoff Johns, Deadline svela che non saranno gli unici accreditati come sceneggiatori. Il sito spiega che lo script di Affleck e Johns è stato fatto riscrivere da un ulteriore sceneggiatore: Chris Terrio. Terrio ha lavorato con Affleck ad Argo ed ha co-scritto Batman v Superman: Dawn of Justice, nonché è lo sceneggiatore del prossimo Justice League.

La notizia dovrebbe essere confermata in quanto il sito è piuttosto autorevole, ma mai dire mai. I fan dell'Uomo Pipistrello, comunque, dovrebbero dormire sonni tranquilli: i nomi dei registi che circolano in rete sono tutti ottimi.