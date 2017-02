The Batman: i possibili sostituti di Matt Reeves alla regia

Come vi abbiamo svelato qualche giorno fa,(Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie) è il regista scelto dalla Warner Bros. Pictures per dirigereal posto di

Ma come vi abbiamo spiegato, Reeves è semplicemente in lizza e le trattative devono ancora iniziare. Questo vuol dire che Reeves è tutt'altro che ufficiale alla regia. Ora il The Hollywood Reporter svela due ulteriori registi a cui la Warner Bros. si rivolgerà qualora Reeves decidesse di non accettare l'incarico.

I due nomi sono Ridley Scott (Alien: Covenant) e Fede Alvarez (La Casa).

Ben Affleck è ancora coinvolto come co-sceneggiatore (insieme a Chris Terrio e Geoff Johns), produttore ed interprete. La data di uscita non è ancora stata fissata.