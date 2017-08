The Batman non sarà parte dell'Universo Cinematografico DC?

Uno dei rumor sempre più insistenti sull'Universo Cinematografico DC Comics da un po' di tempo a questa parte, è chenon tornerà a rivestire i panni dell'Uomo Pipistrello in

Lo stesso Ben Affleck ha smentito la voce di corridoio direttamente al San Diego Comic-Con, ma vera o meno sembra che abbia avuto un motivo valido per trapelare in rete.

Come ormai saprete, la Warner Bros. Pictures sta sviluppando una serie di pellicole DC scollegate dal resto dell'Universo Cinematografico DC Comics, con la volontà di ingaggiare nuovi attori per interpretare i personaggi iconici che, sul grande schermo, hanno già un volto. Per esempio lo studio sta sviluppando una pellicola sulle origini del Joker senza Jared Leto.

Che anche The Batman lo sia? Intervistato a riguardo, il regista Matt Reeves ha lasciato intendere che le intenzioni erano proprio quelle: "Quando la Warner bros. mi contattò mi disse 'è un film stand-alone, non fa parte dell'Universo Cinematografico". La notizia è stata successivamente confermata dal The Hollywood Reporter che ha spiegato: "The Batman non sarà collegato all'universo della Justice League ma ambientato in un altro periodo e con un altro attore al posto di Ben Affleck.". Successivamente, però, il sito ha chiarito che "al momento non è chiaro se per The Batman le intenzioni dello studio siano quelle di procedere ancora per un film scollegato o meno".

Ne sapremo di più nelle prossime settimane.