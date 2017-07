The Batman: Matt Reeves punta ad un'uscita nel 2019?

Nonostante sia uno dei cinecomic più attesi, la Warner Bros. Pictures non ha ancora fissato una data di uscita per il suo, ne ha fornito delle informazioni su quando potremmo vedere - più o meno - il nuovo film sull'Uomo Pipistrello al cinema.

Dopo le sue ultime dichiarazioni, Variety riporta che - stando alle loro fonti - Matt Reeves starebbe puntando ad un'uscita fissata per il 2019. Con l'arrivo di The War - Il Pianeta delle Scimmie questo week-end, Reeves dovrebbe avere tutto il tempo di sviluppare la sua pellicola per averla pronta proprio per il 2019.

Ricordiamo che, stando all'ultima intervista al regista, Reeves riscriverà il film da capo con una nuova storia, dopo aver "cestinato" la sceneggiatura firmata da Ben Affleck, Geoff Johns & Chris Terrio.