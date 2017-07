The Batman: Matt Reeves promette che sarà un film con il suo stile

Ogni volta che si parla di un film su Batman i fan sono sempre all'erta, molto protettivi con il loro supereroe di Gotham. Tuttavia queste preoccupazioni potrebbero anche affievolirsi, dopo le recenti dichiarazioni del regista del film, Matt Reeves , tornato a parlare dell'argomento a margine della promozione di The War - Il pianeta delle scimmie

Reeves ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto:"Quello che dico faccio. Prima di tutto mi è stato chiesto se ero interessato a questo franchise. E io certamente lo sono, lo adoro. Lo amo da quando ero ragazzino. Ma questo è il modo e lo stile in cui mi interessa. E loro mi dicevano, si c'interessa in questo modo. Anche con Apes Revolution la situazione era simile, non mi conoscevano e non conoscevano il mio stile. Mi dicevano: perchè non lo facciamo così. E io affermavo che non era il modo in cui volevo fare il film."

Matt Reeves con The Batman potrebbe quindi comportarsi come Patty Jenkins e portare fino in fondo le proprie idee, a differenza di quanto successe con Suicide Squad e Batman v Superman: Dawn of Justice, dove la Warner effettuò numerosi tagli?